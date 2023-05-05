В «Москва-Сити» стали продавать меньше апартаментов

NF Group: в «Москва-Сити» на 27 процентов снизилось предложение апартаментов

С января по март 2023 года в жилых небоскребах делового центра «Москва-Сити» сократился объем предложения апартаментов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании NF Group.

По итогам первого квартала текущего года объем выставленных на продажу апартаментов уменьшился на 27 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. К третьему месяцу года предложение достигло чуть более 500 лотов. За последние два года показатель снизился на 70 процентов.

Эксперты компании отметили, что новые объекты последний раз пополняли объем предложения в 2018 году. После новые лоты появлялись только за счет нарезки крупных вариантов на более компактные.

Ранее в компании VSN Realty выяснили, что самые дешевые апартаменты бизнес-класса рядом с центром «Москва-Сити» можно приобрести за 8,6 миллиона рублей. Это студия без отделки площадью 24,7 квадратного метра, она располагается в 3,5 километра от делового центра.