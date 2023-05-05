Россиянка избивала 12-летнюю дочь за плохие оценки и пошла под суд

В Горно-Алтайске будут судить мать за избиения 12-летней дочери за плохие оценки в школе

В Горно-Алтайске суд рассмотрит дело 37-летней местной жительницы за истязание 12-летней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Алтай.

По данным ведомства, в январе 2023 года ранее судимая многодетная мать регулярно избивала дочь руками, ремнем и хватала за волосы. Причиной побоев было непослушание и плохие оценки девочки. Это выяснилось, когда потерпевшая пожаловалась на мать своему классному руководителю.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту г части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии») и статьи 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ.

На данный момент школьница находится в специализированном учреждении социального типа.

