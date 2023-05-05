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06:55, 5 мая 2023Мир

Стало известно о стремлении Пентагона устроить встречу c министром обороны Китая

Bloomberg: Пентагон хочет устроить встречу Ллойда Остина c главой Минобороны КНР Ли Шанфу

Фото: Tom Brenner / Reuters

Пентагон хочет устроить встречу главы ведомства Ллойда Остина c главой Минобороны КНР Ли Шанфу в следующем месяце в Сингапуре. Об этом стало известно Bloomberg.

Отмечается, что встреча может пройти на полях ежегодного межправительственного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», который должен состояться 2-4 июня. В то же время Ли с 2018 года находится под санкциями, что может сделать контакты обеих сторон «неловкими», подчеркивает издание.

Ранее глава Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что отношения Соединенных Штатов и Китая обостряются на фоне попыток Пекина укрепить свои позиции на мировой арене за счет Вашингтона. В то же время посол США в КНР Николас Бернс сказал, что Соединенные Штаты готовы к разговору с Китаем и признают необходимость налаживания более эффективных каналов связи.

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Марина Совина
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