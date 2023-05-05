Бывшего водителя Бари Алибасова задержали за убийство милиционера в 2005 году

Экс-водителя Бари Алибасова задержали за убийство милиционера и его знакомого в 2005 году

Полицейские задержали ранее судимого 51-летнего москвича за убийство милиционера и его знакомого в 2005 году. Об этом сообщает МК.

По сведениям издания, подозреваемый сам родился в семье правоохранителя — его отец работал на Петровке. В молодости он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище, однако из-за отчисления военным так и не стал.

В течение нескольких лет россиянин вместе с товарищами занимался кражами и грабежами, в том числе под видом сотрудника МВД. После того как он женился и супруга забеременела, мужчина устроился работать водителем к продюсеру Бари Алибасову.

Но завязать с криминалом ему не удалось. В 2005 году он совершил разбойное нападение на милиционера и его пассажира, застрелив их в салоне машины «Жигули». Однако тогда найти убийцу следователям не удалось. Спустя три года он вместе с сообщниками похитил сына бизнесмена и требовал выкуп за его освобождение, однако во время передачи денег его и подельников задержали.

Бывшего водителя осудили на десять лет за похищение. Выйдя из колонии, он вновь совершил преступление и получил новый срок, а в 2021 году вышел на свободу во второй раз. В это время его подельники, находящиеся сейчас в колонии и участвовавшие в 2005 году в расправе над стражем порядка, «сдали» своего бывшего товарища и признались, что он тоже принимал участие в нападении. После чего преступника снова задержали.