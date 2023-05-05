Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:24, 5 мая 2023Силовые структуры

Бывшего водителя Бари Алибасова задержали за убийство милиционера в 2005 году

Экс-водителя Бари Алибасова задержали за убийство милиционера и его знакомого в 2005 году

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полицейские задержали ранее судимого 51-летнего москвича за убийство милиционера и его знакомого в 2005 году. Об этом сообщает МК.

По сведениям издания, подозреваемый сам родился в семье правоохранителя — его отец работал на Петровке. В молодости он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище, однако из-за отчисления военным так и не стал.

В течение нескольких лет россиянин вместе с товарищами занимался кражами и грабежами, в том числе под видом сотрудника МВД. После того как он женился и супруга забеременела, мужчина устроился работать водителем к продюсеру Бари Алибасову.

Но завязать с криминалом ему не удалось. В 2005 году он совершил разбойное нападение на милиционера и его пассажира, застрелив их в салоне машины «Жигули». Однако тогда найти убийцу следователям не удалось. Спустя три года он вместе с сообщниками похитил сына бизнесмена и требовал выкуп за его освобождение, однако во время передачи денег его и подельников задержали.

Бывшего водителя осудили на десять лет за похищение. Выйдя из колонии, он вновь совершил преступление и получил новый срок, а в 2021 году вышел на свободу во второй раз. В это время его подельники, находящиеся сейчас в колонии и участвовавшие в 2005 году в расправе над стражем порядка, «сдали» своего бывшего товарища и признались, что он тоже принимал участие в нападении. После чего преступника снова задержали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
На въезде в Белоруссию из России ввели временный пограничный контроль
В Китае заявили о плане побега Зеленского перед атакой на Кремль
Слоны убили уснувшего рабочего и его семью
Россия подтвердила обмен тел военных с Украиной
В Госдуме предложили владельцам нефтехранилищ самим защищать их от БПЛА
Сестра Бузовой высказалась о сроках переезда в новую квартиру
Девушка покрасила волосы в Турции и показала неожиданный результат
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
Месси сделал заявление после отстранения от тренировок с ПСЖ
Подозреваемых в избиении баскетболиста Шведа отправили в СИЗО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.