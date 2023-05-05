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14:57, 5 мая 2023Моя страна

Краснокнижного змееяда выпустили на волю в российском регионе

В Воронежской области выпустили на волю краснокнижного змееяда

Фото: АНО «Наша природа»

Волонтеры Центра охраны животных «Наша природа» в Воронежской области выпустили на волю краснокнижного змееяда. б этом сообщает «КП Воронеж».

Птица поступила к специалистам в прошлом году, она, вероятно, попала в ДТП на трассе Острогожск — Репьевка. У хищника диагностировали травму крыла, киля и смещение реберных дуг.

По словам зоологов, довольно часто травмы крыла приводят к непоправимым последствиям и птица, даже полностью пролеченная, не может вернуться в естественную среду. Однако обследование показало, что ситуация со змееядом стала исключением.

«2 мая окрепшего и здорового хищника выпустили в Подгоренском районе — в пойме реки Дон. Место не просто живописное — в нем обитает большое количество рептилий, которые входят в рацион змееяда», — рассказали сотрудники центра.

Перед выпуском змееяда окольцевали, чтобы при возможности отслеживать его судьбу.

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Варвара Кошечкина
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