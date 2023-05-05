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11:46, 5 мая 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появилась полезная функция конфиденциальности

В WhatsApp появилась возможность блокировки звонков от нежелательных контактов

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая полезная функция конфиденциальности. Об этом сообщили специалисты портала WABetaInfo.

Эксперты сообщили, что в мессенджере появилась возможность блокировки звонков от нежелательных контактов — опция позволяет заглушать вызовы от неизвестных абонентов. При этом, как отмечают специалисты, подобные звонки по-прежнему отображаются в общем списке и в центре уведомлений.

Настройка блокировки нежелательных звонков расположена во вкладке «Приватность». Отмечается, что новая опция дает пользователям возможность контролировать процесс получения звонков, а также сокращает риски общения с мошенниками и нежелательными абонентами.

Функция уже стала доступна бета-тестерам, которые установили последнюю бета-версию WhatsApp для устройств на базе Android из магазина приложений Google Play Store. Уточняется, что в ближайшие дни опция станет доступна для широкого круга пользователей.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям блокировать чаты от посторонних лиц. По словам специалистов, опция поможет повысить конфиденциальность в мессенджере и защитить приватные разговоры от посторонних глаз.

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Олег Давыдов
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