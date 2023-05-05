Российский бобслеист умер на 32-м году жизни

Российский бобслеист Владимир Зайцев умер на 32-м году жизни

Российский бобслеист Владимир Зайцев умер на 32-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

«Владимир боролся с диагнозом "острый лимфобластный лейкоз", было множество осложнений. К сожалению, Владимира не стало 5 мая», — рассказали агентству в семье спортсмена.

Зайцев был призером чемпионата России, а также входил в тройку лучших на первенстве России среди юниоров. Кроме того, спортсмен выиграл серебряную медаль юниорского чемпионата мира.