Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Режиссер Шазелл возглавит жюри основного конкурса на 80-м Венецианском кинофестивале

Режиссер Дэмьен Шазелл возглавит жюри основного конкурса на 80-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

Смотр пройдет с 30 августа по 9 сентября 2023 года. Отмечается, что возглавлять состав жюри в других программах будут Элис Диоп (премия за лучший дебютный фильм) и Ионас Карпиньяно (конкурс «Горизонты»).

Картины Дэмьена Шазелла два раза открывали Венецианский кинофестиваль. Так, в 2016 году смотр начался с кинокартины режиссера «Ла-Ла Ленд», а в 2018-м фестиваль открыла лента «Человек на Луне».

Шазелл наиболее известен как автор фильмов «Одержимость», «Ла-Ла Ленд», «Человек на Луне» и «Вавилон». Работа над мюзиклом «Ла-Ла Ленд» сделала режиссера самым юным лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучшая режиссура».

Ранее стало известно, что американский актер и продюсер Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» 76-го Каннского фестиваля за вклад в кинематограф. Награда будет присвоена артисту в день открытия кинофестиваля 16 мая.

