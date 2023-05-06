На картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи идентифицировали мост

The Guardian: историк Винчети на «Мона Лизе» Леонардо да Винчи идентифицировал мост

Итальянский историк Сильвано Винчети идентифицировал мост на картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом пишет The Guardian.

Винчети уточнил, что художник изобразил Джоконду на фоне этрусско-римского Ромито ди Латерина возле Ареццо в Тоскане через реку Арно.

Ранее высказывались предположения, что за спиной у Моны Лизы изображены другие строения. Уточнялось, что это могут быть Понте Бурианона на севере от Ареццо и Понте Боббио через реку Треббия. Но спецлиалист эти предположения оспорил.

Издание отмечает, что сейчас Ромито ди Латерина полуразрушен, сохранилась только одна арка. Однако историк посчитал, что ранее у виадука их было четыре — столько же на картине Да Винчи.

В апреле стало известно, что эскиз к масштабной работе «Воскрешение» художника Марка Шагала продали за 177 миллионов рублей.