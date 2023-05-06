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04:08, 6 мая 2023Культура

На картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи идентифицировали мост

The Guardian: историк Винчети на «Мона Лизе» Леонардо да Винчи идентифицировал мост

Фото: Noemie Olive / Reuters

Итальянский историк Сильвано Винчети идентифицировал мост на картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом пишет The Guardian.

Винчети уточнил, что художник изобразил Джоконду на фоне этрусско-римского Ромито ди Латерина возле Ареццо в Тоскане через реку Арно.

Ранее высказывались предположения, что за спиной у Моны Лизы изображены другие строения. Уточнялось, что это могут быть Понте Бурианона на севере от Ареццо и Понте Боббио через реку Треббия. Но спецлиалист эти предположения оспорил.

Издание отмечает, что сейчас Ромито ди Латерина полуразрушен, сохранилась только одна арка. Однако историк посчитал, что ранее у виадука их было четыре — столько же на картине Да Винчи.

В апреле стало известно, что эскиз к масштабной работе «Воскрешение» художника Марка Шагала продали за 177 миллионов рублей.

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Юлия Мискевич
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