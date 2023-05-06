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18:19, 6 мая 2023Россия

Появилось видео задержания подозреваемого в подрыве машины Прилепина

МВД России опубликовало видео задержания подозреваемого в подрыве машины Прилепина

Задержание подозреваемого в подрыве машины российского писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина попало на видео. Запись публикует пресс-служба МВД России в Telegram-канале.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов выводят из машины закованного в наручники задержанного. Мужчину провожают в полицейский отдел.

Ранее сообщалось, что подозреваемым в подрыве оказался уроженец Украины, ранее судимый за разбой у себя на родине.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор Нижегородской области. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля.

В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы — в том числе переломы обеих ног. Прилепина оперируют врачи.

Варвара Родикова
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