Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 7 мая 2023Россия

В Минобороны назвали число уничтоженных с начала спецоперации беспилотников ВСУ

Минобороны: российские ПВО с начала СВО уничтожили свыше четырех тысяч беспилотников ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожили свыше четырех тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистами сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что всего с начала СВО российские военные уничтожили 4027 украинских беспилотников. Кроме того, с 24 февраля 2022 года были уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 421 зенитных ракетных комплексов, а также 9014 танков и других боевых бронированных машин.

Также в Минобороны добавили, что российские силы ликвидировали 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4754 орудия полевой артиллерии и минометов и более 10 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ пресекла попытки дронов Украины атаковать российский аэродром
Глава МОК сделал заявление о возвращении россиян на международные турниры
Минобороны доложило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
В Минобороны назвали число уничтоженных с начала спецоперации беспилотников ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении склада «Правого сектора»
Российские военные сбили 22 ударных украинских беспилотника над Черным морем
Штурмовые отряды заняли два квартала Артемовска
На московском универмаге «Елисеевский» заметили вывеску о скором открытии
Собственник парка с упавшей каруселью в Оренбурге оплатит лечение пострадавших
Стала известна причина смерти актера Тютрюмова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.