В Минобороны назвали число уничтоженных с начала спецоперации беспилотников ВСУ

Минобороны: российские ПВО с начала СВО уничтожили свыше четырех тысяч беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожили свыше четырех тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистами сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что всего с начала СВО российские военные уничтожили 4027 украинских беспилотников. Кроме того, с 24 февраля 2022 года были уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 421 зенитных ракетных комплексов, а также 9014 танков и других боевых бронированных машин.

Также в Минобороны добавили, что российские силы ликвидировали 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4754 орудия полевой артиллерии и минометов и более 10 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.