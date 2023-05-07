В небе над Домодедово заметили беспилотник

«112»: при посадке самолета над аэропортом Домодедово был замечен неизвестный беспилотник

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили в небе над аэропортом Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что дрон зафиксировали во время посадки самолета белорусской авиакомпании «Белавия». Несмотря на это, борт благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе столичного аэродрома. «Дрон продолжает летать над территорией аэропорта», — говорится в сообщении канала.

Это не первый беспилотник, замеченный над московскими аэропортами за последние сутки. Так, в ночь на 7 мая в небе над Внуково обнаружили неизвестный дрон. Квадрокоптер обнаружили сотрудники авиационной безопасности аэропорта. В результате происшествия вылеты из авиагавани были временно приостановлены до обследования территории.

Еще один беспилотник с камерой 7 маябыл обнаружен в городе Новосибирске на территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова, занимающегося в том числе производством элементов бомбардировщиков Су-24.