Над Внуково заметили неизвестный беспилотник

Shot сообщил, что в небе над Внуково был замечен неизвестный беспилотник

В ночь на 7 мая над московским аэропортом Внуково был замечен неизвестный беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Квадрокоптер обнаружили сотрудники авиационной безопасности аэропорта. В результате происшествия вылеты из авиагавани были временно приостановлены до обследования территории. Впоследствии специалисты убедились, что никаких подозрительных объектов нет, и возобновили полеты.

Еще один беспилотник с камерой в воскресенье, 7 мая, был обнаружен в городе Новосибирске на территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова, занимающегося в том числе производством элементов бомбардировщиков Су-24. Устройство находилось недалеко от въезда на предприятие, при этом к его корпусу скотчем был прикреплен дополнительный аккумулятор. В результате визуального осмотра на беспилотнике не обнаружили взрывных устройств, однако его владельца ищут.