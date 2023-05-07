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13:53, 7 мая 2023Россия

Над Внуково заметили неизвестный беспилотник

Shot сообщил, что в небе над Внуково был замечен неизвестный беспилотник

Фото: Mikhail Starodubov / Shutterstock / Fotodom

В ночь на 7 мая над московским аэропортом Внуково был замечен неизвестный беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Квадрокоптер обнаружили сотрудники авиационной безопасности аэропорта. В результате происшествия вылеты из авиагавани были временно приостановлены до обследования территории. Впоследствии специалисты убедились, что никаких подозрительных объектов нет, и возобновили полеты.

Еще один беспилотник с камерой в воскресенье, 7 мая, был обнаружен в городе Новосибирске на территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова, занимающегося в том числе производством элементов бомбардировщиков Су-24. Устройство находилось недалеко от въезда на предприятие, при этом к его корпусу скотчем был прикреплен дополнительный аккумулятор. В результате визуального осмотра на беспилотнике не обнаружили взрывных устройств, однако его владельца ищут.

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Полина Кислицына
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