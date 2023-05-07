На территории авиазавода в российском городе обнаружили беспилотник с камерой

Shot: на территории авиазавода в Новосибирске обнаружили беспилотник с камерой

На территории авиационного завода в Новосибирске был обнаружен беспилотник с камерой. О происшествии в российском городе сообщает Telegram-канал Shot.

Упавший дрон был найден на территории Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова, занимающегося в том числе производством элементов бомбардировщиков Су-24. Устройство находилось недалеко от въезда на предприятие, при этом к корпусу скотчем был прикреплен дополнительный аккумулятор.

В результате визуального осмотра на квадрокоптере не обнаружили взрывных устройств. Начаты поиски владельца техники.

Ранее 7 мая губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил о том, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили ночную атаку беспилотников на город. Он добавил, что один из дронов потерял управление и упал в лесополосе, впоследствии обломки устройства были обнаружены сотрудниками МВД и МЧС.