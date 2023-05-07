Российские силы ПВО и РЭБ отразили ночную атаку беспилотников на Севастополь

Губернатор Развожаев: силы ПВО и РЭБ РФ отразили ночную атаку беспилотников на Севастополь

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили ночную атаку беспилотников на Севастополь, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что один из дронов потерял управление и упал в лесополосе, его обломки обнаружили сотрудники МВД и МЧС.

Второй дрон, по словам губернатора, был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий над бухтой со стороны Северного мола.

Развожаев отметил, что всего на Крым и Севастополь со стороны Украины было направлено более десяти беспилотников.

Губернатор добавил, что в городе никакие объекты не пострадали, все службы продолжают контролировать обстановку.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили две баллистические ракеты, запущенные из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2» с Украины. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.

