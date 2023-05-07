В США назвали условия окончания украинского конфликта

Лейк: украинский конфликт закончится, когда США перестанут переводить средства Киеву

Бывший кандидат в губернаторы американского штата Аризона Кари Лейк заявила, что украинский конфликт закончится в тот момент, когда Вашингтон перестанет переводить средства Киеву. Ее слова приводит Newsweek.

По словам политика, вместо финансовой поддержки следует усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского. «Усадите их за стол и скажите: придите к миру, он нам нужен. Матери требуют мира для наших детей», — подчеркнула она.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что киевские власти боятся, что Вооруженные силы Украины не оправдают возложенных на них западными странами надежд своим контрнаступлением. По мнению чиновников, Запад может принять решение о прекращении поставок военной помощи Киеву и даже предпринять попытки заставить его пойти на переговоры с Москвой.