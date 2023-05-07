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13:51, 7 мая 2023Мир

Во Франции предупредили ЕС о возможном конфликте с мировым сообществом

Политик Филиппо: санкции против Москвы приведут к конфликту ЕС с мировым сообществом

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил в Twitter, что очередной пакет санкций Евросоюза (ЕС) против Москвы может привести его к конфликту с мировым сообществом.

По его словам, в будущем 11-м по счету пакете антироссийских санкций ЕС намерен сделать мишенью все страны, которые не входят в объединение и не вводят ограничения против Москвы.

«То есть ЕС хочет втянуть нас в войну со всем миром. Изолировать нас еще больше. Надо остановить это безумие», — призвал политик.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что с европейскими странами сегодня мало кто считается. Он связал падение авторитета европейских стран с несовершенством военной политики.

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Варвара Кошечкина
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