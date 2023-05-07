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12:40, 7 мая 2023Мир

Берлускони заявил о падении авторитета Европы

Бывший президент Италии Берлускони заявил, что с Европой мало кто считается

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Бывший президент Италии Сильвио Берлускони интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 заявил, что с европейскими странами сегодня мало кто считается.

«Если Китай — я говорю это, естественно, утрируя, — однажды решит оккупировать Италию и, может быть, какую-нибудь другую европейскую страну, мы совершенно не знали бы, как с этим бороться, и лучшее, что мы могли бы сделать, это пойти в школу, чтобы изучать китайский язык», — заявил Берлускони.

Политик связал падение авторитета европейских стран с несовершенством военной политики. Он считает, что Европе требуется более тесное сотрудничество между армиями всех государств, увеличение военных расходов и создание совместных сил быстрого реагирования численностью не менее 300 тысяч человек.

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Алевтина Запольская
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