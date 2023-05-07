DWN: провокации Польши против РФ приведут к военному столкновению с тяжелыми последствиями

Обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) Рональд Баразон предупредил Польшу об опасности провокаций против России. По его словам, они могут привести к военному столкновению с тяжелыми последствиями.

Журналист отметил, что изъятие здания школы при российском посольстве направлено лишь на то, чтобы вызвать раздражение Москвы. При этом мысль о сильном НАТО, которое «уничтожит злых русских» быстро развеется в случае реального конфликта, подчеркнул он.

«Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны», — заявил Баразон.

По его мнению, союзники Польши не осознаю опасности действий Варшавы. Обозреватель призвал их остановить эскалацию конфликта.

Баразон также выразил мнение, что Запад заблуждается в том, что контролирует ситуацию на Украине, поскольку столкновение может обостриться в любой момент.

В качестве примера он привел Карибский кризис, когда мир оказался на грани ядерной войны, а также инцидент в ноябре 2022 года, когда украинский снаряд, упавший в Польше, приняли за российский. Это также, по его словам, могло стать поводом для эскалации конфликта до мировой войны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что судя по поведению Варшавы, отношения России и Польши не ждет «ничего хорошего».