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05:13, 7 мая 2023Мир

Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в США

Fox News: несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в Техасе
СюжетСтрельба в США

Фото: Reuters

Несколько человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре Allen Premium Outlets в Аллене, штат Техас. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, стрелявший мертв. Один из посетителей торгового центра заявил, что слышал порядка 30 выстрелов. Стрелок был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов. Число погибших на данный момент не известно.

«Девять человек были направлены в местные больницы. Непосредственной угрозы больше нет», — сообщается в Twitter полиции города.

​Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился оказать всю необходимую помощь местным властям. Он назвал произошедшее «чудовищной трагедией».

Ранее сообщалось, что в отделении банка Old National Bank в центре города Луисвилль в США произошла стрельба. В результате нападения как минимум пять человек погибли, шесть человек получили ранения.

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Марина Совина
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