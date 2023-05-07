Автомобиль задавил насмерть семерых человек в Техасе

Семь человек погибли и шесть пострадали из-за наезда автомобиля в американском Техасе

Семь пешеходов погибли в городе Браунсвилл, штат Техас, США, в результате наезда автомобиля. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Согласно имеющейся информации, до шести человек с серьезными и легкими травмами получают медицинскую помощь. Подозреваемый в наезде водитель помещен под стражу — мужчина находится в больнице под круглосуточным наблюдением. Его проверяют на содержание в крови алкоголя и наркотиков.

Ранее 7 мая девять человек погибли и семь получили ранения во время стрельбы в торговом центре в Техасе. Стрелок открыл огонь в городе Аллен. Он также признан погибшим. Президент США Джо Байден приказал приспустить флаги страны в связи с гибелью людей в результате массовой стрельбы.

