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06:05, 7 мая 2023Мир

Девять человек погибли во время стрельбы в торговом центре в США

CBS: в Техасе девять человек погибли во время стрельбы в торговом центре, семь ранены
СюжетСтрельба в США

Фото: Unsplash.com

Девять человек погибли и семь получили ранения во время стрельбы в торговом центре в Техасе. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции.

Стрелок открыл огонь в городе Аллен. Он также признан погибшим, уточнили в правоохранительных органах.

Спасатели обнаружили на месте девять пострадавших, двое из них впоследствии скончались, трое находятся в критическом состоянии. Причины произошедшего не называются.

Ранее Fox News сообщал о гибели нескольких человек во время стрельбы в торговом центре Allen Premium Outlets, не уточняя количество. Один из посетителей торгового центра заявил, что слышал порядка 30 выстрелов. Стрелок был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов.

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Марина Совина
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