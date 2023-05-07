Девять человек погибли во время стрельбы в торговом центре в США

CBS: в Техасе девять человек погибли во время стрельбы в торговом центре, семь ранены

Девять человек погибли и семь получили ранения во время стрельбы в торговом центре в Техасе. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции.

Стрелок открыл огонь в городе Аллен. Он также признан погибшим, уточнили в правоохранительных органах.

Спасатели обнаружили на месте девять пострадавших, двое из них впоследствии скончались, трое находятся в критическом состоянии. Причины произошедшего не называются.

Ранее Fox News сообщал о гибели нескольких человек во время стрельбы в торговом центре Allen Premium Outlets, не уточняя количество. Один из посетителей торгового центра заявил, что слышал порядка 30 выстрелов. Стрелок был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов.

