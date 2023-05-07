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13:22, 7 мая 2023Мир

В Турции заявили об отсутствии прогресса в процессе вступления Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу: Швеция не выполнила необходимые для членства в НАТО требования

Фото: Tom Little / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk заявил об отсутствии прогресса в процессе вступления Швеции в НАТО.

По словам министра, Стокгольм не выполнил требования, необходимые для того, чтобы Анкара одобрила членство страны в НАТО. Турецкая сторона ожидает от Швеции «конкретных шагов» по борьбе с пропагандой терроризма и его спонсированием.

Главной проблемой Анкара считает отношения Швеции с отдельными объединениями, находящимися под контролем «Рабочей партия Курдистана» (РПК) и «Силами народной самообороны» в Сирии (СНС), которые Турция рассматривает как ответвление РПК.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Швецию могут принять в НАТО к саммиту стран военного альянса, проведение которого запланировано на 11-12 июля в Вильнюсе.

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Алевтина Запольская
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