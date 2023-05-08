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14:54, 8 мая 2023Россия

Минобороны сообщило о 15 сбитых беспилотниках ВСУ

Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили за сутки 15 украинских беспилотников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Беспилотные летательные аппараты, запущенные ВСУ, были уничтожены в районах населенных пунктов Нововодяное, Кременная в Луганской народной республике, Кирилловка, Петровское, Егоровка в Донецкой народной республике, Васильевка в Запорожской области и Песчановка в Херсонской.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.

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Виктория Кондратьева
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