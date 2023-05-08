Минобороны сообщило о 15 сбитых беспилотниках ВСУ

Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили за сутки 15 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Беспилотные летательные аппараты, запущенные ВСУ, были уничтожены в районах населенных пунктов Нововодяное, Кременная в Луганской народной республике, Кирилловка, Петровское, Егоровка в Донецкой народной республике, Васильевка в Запорожской области и Песчановка в Херсонской.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.