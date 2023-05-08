Учащихся японской школы эвакуировали из-за подозрительного запаха

Почти 50 школьников пострадали из-за возможной утечки газа на западе Японии

Ученики школы в японском городе Яо, префектура Осака, были эвакуированы из-за подозрительного запаха, напоминающий бытовой газ. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Отмечается, что минимум 47 детей пожаловались на плохое самочувствие, трое из них были госпитализированы. Все учащиеся находятся в сознании. В настоящее время в здании школы работают экстренные службы, эксперты пытаются установить источник запаха. По предварительной версии, в школе произойти утечка бытового газа.