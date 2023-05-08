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22:04, 8 мая 2023Экономика

Курс рубля снизился

Курс рубля 8 мая снизился на фоне пониженной активности торгов и опасений новых санкций

Фото: Александр Авилов / агентство «Москва»

Российский рынок акций по итогам основных торгов в понедельник, 8 мая, снизился, курс рубля в парах с долларом, евро и юанем опустился на невысоких объемах торгов, следует из динамики торгов на сайте Московской биржи.

Доллар США, евро и китайский юань умеренно подорожали, рубль снизился к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов в официальный выходной день в России и опасений относительно новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 78,18 рубля в 19:00, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,25 рубля, подорожав на 79,25 копейки. Курс китайского юаня подрос к этому моменту на 7,6 копейки — до 11,24 рубля.

Центробанк России 8 мая не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 6 мая составляют 76,82 рубля за доллар и 84,90 рубля за евро соответственно.

В последний месяц рубль ведет себя вопреки многолетней тенденции. Так, с начала апреля, несмотря на резкий рост нефтяных котировок, доллар, евро и юань стремительно укреплялись к российской валюте, а в начале мая, когда нефть начала резко дешеветь, вместе с ней начал укрепляться рубль.

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Марина Совина
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