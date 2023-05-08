Под Артемовском ликвидировали служившего в ВСУ убийцу-рецидивиста

«РВ» сообщила о ликвидации служившего в ВСУ убийцы-рецидивиста Панаско под Артемовском

Рецидивист Виктор Панаско, осужденный на 15 лет за жестокое убийство и выпущенный для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), ликвидирован под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По его информации, Панаско был известен под прозвищем Иранец и был активным участником «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).

Ранее в Артемовске был ликвидирован командир 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывшей бригады «Азов», которая признана в России террористической и запрещена) 37-летний Дмитрий Юденко. Украинские СМИ подтвердили информацию о его гибели.

Бои за Артемовск продолжаются уже более восьми месяцев — Вооруженные силы Украины держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны украинских войск.