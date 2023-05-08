В России заявили об отсутствии разъяснений США по диверсии на «Северных потоках»

Дипломат Гаврилов: Россия не получила от США разъяснений по диверсии на «Северных потоках»

Вашингтон не предоставил разъяснений по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом «Известиям» сообщил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он подчеркнул, что Москва уже не рассчитывает получить ответ от американской стороны. «По взрывам разъяснений не получили и вряд ли получим. Ничего нового не будет», — отметил дипломат, добавив, что вопросы в данной ситуации вызывает позиция Европы, которую, по его словам, «открыто унижают».

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил американские власти в причастности к подрыву «Северных потоков». По его версии, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.