В двух южных областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух южных областях Украины — Николаевской и Кировоградской — объявили воздушную тревогу, пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В Николаевской области тревогу объявили в 09:53 по московскому времени, в Кировоградской — в 09:58. Кроме того, сигнал звучит в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ночью 8 мая воздушная тревога действовала в центральной и северной частях Украины: в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и других областях, передает «Коммерсантъ». В Киеве, Одессе, Киевской и Черниговской областях произошли взрывы.

Случаи объявления воздушной тревоги в стране в последнее время участились. 4 мая начальник городской военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что интенсивность ударов по столице стала самой высокой с начала года.