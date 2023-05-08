Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:42, 8 мая 2023Бывший СССР

В двух южных областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В двух южных областях Украины — Николаевской и Кировоградской — объявили воздушную тревогу, пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В Николаевской области тревогу объявили в 09:53 по московскому времени, в Кировоградской — в 09:58. Кроме того, сигнал звучит в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ночью 8 мая воздушная тревога действовала в центральной и северной частях Украины: в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и других областях, передает «Коммерсантъ». В Киеве, Одессе, Киевской и Черниговской областях произошли взрывы.

Случаи объявления воздушной тревоги в стране в последнее время участились. 4 мая начальник городской военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что интенсивность ударов по столице стала самой высокой с начала года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Российские планирующие бомбы заставили Украину пересмотреть планы по контрнаступлению. Чем это оружие напугало Киев?
В России высказались о признании 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы на Украине
Китай оценил намерения ЕС ввести санкции против компаний за связи с Россией
Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме
Подозреваемого в покушении на Прилепина доставили в суд
Авербух рассказал о лечении Костомарова
Москвичи устроили пожар в Прибайкальском национальном парке из-за клеща
Гинеколог развеяла мифы о венерических заболеваниях
Пони сломал кости ребенку в Новой Москве
В двух южных областях Украины объявили воздушную тревогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.