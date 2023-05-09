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04:27, 9 мая 2023Интернет и СМИ

Иностранные журналисты получили премию Пулитцера за расследование событий в Буче

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за расследование по Буче

Фото: Joshua Roberts / REUTERS

Журналисты издания New York Times (NYT) получили Пулитцеровскую премию в категории «Международная журналистика» за расследование событий в украинском городе Буча, инициированных властями Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года газета опубликовала «восьмимесячное визуальное расследование», которое, как утверждают авторы, позволило установить конкретную воинскую часть ВС РФ, якобы причастную к массовым убийствам мирных жителей в Буче.

Пулитцеровскую премию также получили фотографы агентства Associated Press (AP), которые освещали события в Мариуполе. Одним из самых известных кадров оттуда стал снимок раненой беременной женщины, которая потеряла ребенка и позднее умерла сама.

В начале апреля 2022 года власти Украины заявили, что российские войска во время боев на территории Киевской области совершили несколько военных преступлений против гражданского населения. По их словам, в Буче было найдено множество тел мирных жителей, в смерти которых обвинили Россию. В Минобороны России опровергли обвинения и назвали массовые убийства провокацией со стороны украинских властей.

Марина Совина
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