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18:32, 9 мая 2023Мир

Экс-советник Пентагона призвал к нормализации отношений с Россией

Полковник Макгрегор: США необходимо наладить отношения с Россией ради сохранения мира

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Нынешней администрации США необходимо наладить отношения с Россией ради сохранения мира. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор во время беседы с кандидатом в президенты США адвокатом Робертом Кеннеди-младшим, передает РИА Новости.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена потеряла страх перед конфликтом, который может навредить самим Штатам, из-за чего продолжает подталкивать Россию к открытому противостоянию.

Макгрегор призвал предложить провести переговоры без предварительных условий. По его словам, необходимо отбросить «чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство».

Полковник напомнил, что отношения между Вашингтоном и Москвой могут быть эффективными. Он привел пример совместной борьбы с исламистами, во время которой Россия помогала США разведданными.

«Мы должны относиться к ним как к равным, а не как к врагам. (...) Я отвергаю эту идею, что наши отношения с Россией должны быть враждебными, я не думаю, что они должны быть враждебными, это не значит, что мы должны стать друзьями и приятелями, но мы должны понимать их интересы», — сказал Макгрегор.

Ранее полковник Макгрегор сообщил, что сдержанность президента России Владимира Путина помогает избежать мировой войны.

В апреле бывший советник заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозят серьезные последствия в виде отставки в случае отказа от переговоров с Москвой.

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Даниил Иринин
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