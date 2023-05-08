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16:36, 8 мая 2023Мир

В США оценили влияние характера Путина на снижение опасности мировой войны

Экс-советник Пентагона Макгрегор: сдержанность Путина помогает избежать мировой войны

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Сдержанность президента России Владимира Путина помогает избежать мировой войны. О влиянии этой черты характера российского лидера на снижение опасности катастрофы заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

«Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер, он не из тех, кто поддается эмоциям», — отметил военный. Он выразил обеспокоенность, что в США «руководствуются именно ими».

По его мнению, НАТО может пойти на необдуманные шаги, осознавая критическое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Макгрегор считает, что альянс может решиться на отправку контингента, что приведет к началу мировой войны. Однако он отметил, что «экономические проблемы Запада могут не позволить союзникам Киева прибегнуть к крайним мерам».

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Семен Александров
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