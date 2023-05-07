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19:14, 7 мая 2023Мир

В США рассказали о замалчивании Западом «нацистских» убийств со стороны ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад замалчивал «нацистские» убийства со стороны ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Страны Запада, помогающие Украине, умалчивают о «нацистских» преступлениях, которые совершают Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время ведения боевых действий. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

«Украинские военные ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя это по-нацистски», — сказал полковник.

При этом он отметил, что вопреки попыткам Запада скрывать информацию о происходящем на поле боя, правда все равно выходит наружу. По его мнению, союзникам Киева сейчас сложнее поддерживать миф о том, что у Украины есть шанс на победу.

Ранее Макгрегор заявил, что украинцы могут восстать против президента страны Владимира Зеленского из-за того, что он нарушил предвыборные обещания. По его словам, украинский лидер победил на выборах, потому что обещал закончить конфликт.

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Никита Абрамов
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