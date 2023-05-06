Полковник Макгрегор: украинцы могут восстать против Зеленского из-за невыполнения обещаний

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что украинцы могут восстать против президента страны Владимира Зеленского из-за того, что он нарушил предвыборные обещания.

По словам американского офицера, украинский лидер победил на выборах, потому что обещал закончить конфликт. Он рассказал, что общество надеялось на разрешение проблем с Россией, от которых население республики устало, однако глава государства не выполнил того, о чем заявлял.

«А дальше мы уже все прекрасно знаем, что произошло. Все изменилось, как только он занял пост президента», — подчеркнул Макгрегор.

Он добавил, что Зеленский решил проводить политику, которая не отвечает интересам граждан, поэтому вполне может быть убит украинцами.

Ранее экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут восстать против президента Владимира Зеленского из-за военных провалов.

