Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:50, 6 мая 2023Мир

В США рассказали о нарушенном Зеленским обещании

Полковник Макгрегор: украинцы могут восстать против Зеленского из-за невыполнения обещаний
СюжетНаселение России:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarsenov Daniiar / Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что украинцы могут восстать против президента страны Владимира Зеленского из-за того, что он нарушил предвыборные обещания.

По словам американского офицера, украинский лидер победил на выборах, потому что обещал закончить конфликт. Он рассказал, что общество надеялось на разрешение проблем с Россией, от которых население республики устало, однако глава государства не выполнил того, о чем заявлял.

«А дальше мы уже все прекрасно знаем, что произошло. Все изменилось, как только он занял пост президента», — подчеркнул Макгрегор.

Он добавил, что Зеленский решил проводить политику, которая не отвечает интересам граждан, поэтому вполне может быть убит украинцами.

Ранее экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут восстать против президента Владимира Зеленского из-за военных провалов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин объявил о полном выполнении задач ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии
В российском регионе сгорели два склада с порохом
В США рассказали о нарушенном Зеленским обещании
Международная федерация дзюдо объяснила допуск россиян на турниры
Названы сроки начала съемок «Фантастической четверки»
Доктор Мясников предупредил об опасности зелени для некоторых людей
СБУ прокомментировала свою причастность к подрыву автомобиля Прилепина
Россиянам назвали подходящий момент для покупки валюты к отпуску
Съемки «Блэйда» приостановили из-за забастовки сценаристов Голливуда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.