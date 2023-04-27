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16:28, 27 апреля 2023Мир

Зеленского предупредили о последствиях отказа от переговоров с Москвой

Полковник США Макгрегор: отказ Зеленского от переговоров с Москвой приведет к его отставке

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозят серьезные последствия в виде отставки в случае отказа от переговоров с Москвой, предупредил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Интервью с ним доступно на YouTube.

«Перед Зеленским встал сложный вопрос: что ему теперь делать, потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведет к потере им власти», — сказал он.

По его словам, если глава Украины не изменит своей риторики, то это нанесет ущерб его политической карьере в дальнейшем. Тем не менее Макгрегор считает переговоры с Россией единственным способом избежать больших потерь для Киева на данный момент.

Кроме того, он предположил, что сейчас украинский лидер крайне сильно беспокоится за свою судьбу и не исключает вероятность покушений.

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Виктория Кондратьева
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