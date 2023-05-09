«Большая семерка» обсудит сохранение санкций против России и поддержку Украины

«Большая семерка» обсудит сохранение санкций против РФ и поддержку Украины в Хиросиме

Страны «Большой семерки» (G7) обсудят на своем саммите в мае в Японии темы сохранения в силе различных ограничительных мер, принятых против России, а также поддержки Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам посла Японии в США Кодзи Томиты, у саамита в Хиросиме будет несколько приоритетов.

Лидеры обсудят реконструкцию и восстановление инфраструктуры Украины и «мощные» антироссийские санкции. «Я ожидаю, что лидеры продемонстрируют обновленную приверженность справедливому и прочному миру в этой стране», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США, Европейский союз (ЕС) и другие ключевые союзники Украины разрабатывают пакет ограничительных мер, чтобы закрыть лазейки в существующих санкциях. Уточнялось, что саммит «Большой семерки» (G7) станет площадкой для соответствующего обсуждения.