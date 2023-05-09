Итальянская энергокомпания подала иск к «Газпрому»

Итальянская компания Eni обратилась в арбитраж из-за сокращения «Газпромом» поставок газа

Итальянская энергокомпания Eni обратилась в арбитраж из-за сокращения « Газпромом» поставок российского газа. Об этом пишет Bloomberg.

Компания отмечает, что заключенные контракты продолжают действовать. «Сокращения, применяемые "Газпром экспортом", являются предметом конфиденциального арбитражного разбирательства», — говорится в документе.

По данным агентства, падение объемов поставок итальянской энергокомпанией фиксируется с середины 2022 года. Так, июне Eni заявила о сокращении получаемых объемов на 15 процентов, после чего снижение подтвердили в «Газпроме». В российской компании сообщили, что австрийская сторона отказалась «подтверждать транспортные номинации».

Глава Eni Клаудио Дескальци заявил, что к маю доля российского газа в Италии сократилась «до нескольких процентов». «Спасибо импорту сжиженного природного газа из США и новым контрактам на поставку с северной Африкой и странами Африки к югу от Сахары», — сказал он.

В ноябре министр Италии по вопросам экономического развития Адольфо Урсо заявил, что страна готова в ближайшие годы удвоить добычу газа на своей территории, в частности за счет ресурсов в Адриатическом море, и стать экспортером топлива в северные страны. По его словам, за последние десять лет добыча газа из итальянских месторождений снизилась с 13 до 3 миллиардов кубометров в год, поскольку большие объемы топлива страна импортировала из России.