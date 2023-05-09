Политолог Александр Рудаков оценил роль Владимира Путина в восстановлении памяти о ВОВ

В 90-е годы российскому обществу пытались навязать представление, согласно которому Великая Отечественная война — это событие далекого прошлого, память о которой является анахронизмом. Это имело и практические последствия, к примеру, именно под этим углом переписывались учебники истории. Однако после прихода к власти Владимира Путина ситуация поменялась, отношение к Дню Победы на государственном уровне качестве изменилось. Так в День Победы политолог Александр Рудаков прокомментировал «Ленте.ру» роль президента России Владимира Путина в восстановлении памяти о Великой Отечественной войне.

«Изменения были ощутимы в информационной политике, в культурной и образовательных сферах, закреплены в нормативно-правовых актах и в самой Конституции Российской Федерации, где по инициативе президента России появилась статья о защите исторической правды и памяти защитников Отечества. Много было сделано и в сфере материального культурного наследия, к, примеру восстановлены памятники, мемориалы и обелиски, пришедшие в запустение после распада СССР. Ежегодно на эти цели выделяются бюджетные средства, а также президентские гранты», — отметил политолог.

По мнению эксперта, геополитические противники хотели бы вычеркнуть Россию из истории 20 века, в которой она сыграла ключевую роль, разгромив фашизм и покончив с его идеологией. Коллективный Запад хотел бы видеть Россию страной с разрушенной идентичностью и стертой исторической памятью, забывшей о Дне Победы и не отмечающей этот праздник.

«Особенно раздражающим фактором является День Победы для киевского режима, который всеми силами пытается создать атмосферу страха в преддверие праздника. Именно это цели служит и усиление диверсионных актов накануне Дня Победы. Однако попытки запугать общество дадут, скорее, обратный эффект. Особенность нашего национального характера — это консолидация, сплочение перед лицом внешних угроз», — заметил Александр Рудаков.

Выступление главы государства 9 мая — это важный фактор символической политики, который служит сохранению исторической связи с наследием победителей 1945 года. Именно поэтому особенно резонансное звучание в этих обращениях приобретают темы, связанные со стратегическими задачами России, ее идеалами и исторической миссией, завершил мысль политолог.

