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13:01, 9 мая 2023Бывший СССР

В Киеве призвали не сравнивать контрнаступление ВСУ с битвой за Средиземье

Советник главы офиса президента Украины Подоляк: контрнаступление ВСУ не будет решающим

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) нельзя считать решающим сражением, которое определит исход конфликта. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова приводит агентство УНИАН.

Он отметил, что сейчас при обсуждении результатов контрнаступления все выглядит так, будто речь идет о голливудском фильме, где начинается битва за Средиземье и одна битва все решит.

Подоляк подчеркнул, что контрнаступление зависит от множества событий и нельзя сказать, что оно ограничивается одной битвой. «С учетом интенсивности и масштаба войны, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, — это ряд мер», — заключил он.

Ранее в США назвали цель контрнаступления Украины.

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Варвара Кошечкина
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