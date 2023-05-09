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15:22, 9 мая 2023Мир

В Турции сообщили о возобновлении работы зернового коридора

TRT: работа зернового коридора в Турции возобновлена, инспекции судов вновь проводятся

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Работа зернового коридора, через который на мировой рынок поставляется сельскохозяйственная продукция из России и с Украины, возобновлена, сообщает 9 мая турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны страны.

По его данным, в результате инициатив Турции проверки судов в рамках зерновой сделки возобновились.

ТАСС добавляет, что ранее в Совместном координационном центре в Стамбуле заявляли, что 8 и 9 мая инспекции судов в рамках зерновой инициативы не проводились.

Ранее официальный представитель президента ТурцииИбрагим Калын оценил шансы на продление зерновой сделки после 18 мая. По его словам, для этого предпринимаются определенные шаги.

ООН 9 мая заявила об отсутствии экспорта удобрений в рамках зерновой сделки. Там уточнили что зерновая сделка предполагала возобновление экспорта удобрений из России, в том числе аммиака, который так и не начался.

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Антон Похиляк
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