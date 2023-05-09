В НАТО оценили вероятность вмешательства в возможный конфликт вокруг Тайваня

Генсек НАТО Столтенберг исключил вмешательство НАТО в возможный конфликт вокруг Тайваня

Североатлантический альянс не будет принимать в свои ряды государства Азии, вовлечение НАТО в возможный конфликт с Китаем вокруг Тайваня исключено. Такое мнение в интервью газете Washington Post высказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос журналиста издания, генсек НАТО подчеркнул, что альянс останется объединением стран Северной Америки и Европы. Он напомнил, что гарантия безопасности распространяется на территорию стран-членов альянса.

Оценивая последствия возможного конфликта на Тайване, Столтенберг отметил, что он повлияет на все страны Запада. «Экономические и торговые последствия конфликта будут огромными, и мы ощутим их сразу же», — заявил он, указав, что через Тайваньский пролив проходят 50 процентов судов. Говоря о последствиях конфликта для торговли, генсек НАТО напомнил, что в Тайване производят значительную долю всех полупроводников.

Ранее власти Тайваня подтвердили переговоры с США о поставках оружия на 500 миллионов долларов.