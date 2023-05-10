В Турции оценили вероятность второго тура президентских выборов
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, баллотирующемуся на этот пост снова, и лидеру оппозиции Кемалю Кылычдароглу едва ли удастся избежать второго тура президентских выборов. По данным опросов Politico и Euronews, они не набирают большинство голосов в первом туре.
По предварительным подсчетам Politico, на которые ссылается РБК, действующий президент получит 44 процента голосов, его оппонент — 49 процентов. Оставшиеся голоса распределятся между двумя другими кандидатами. Во втором туре шансы на победу у Эрдогана и Кылычдароглу пока примерно равны.
Euronews, приводя оценки шести турецких аналитических центров, указывает на вероятность такого же исхода: преимущества Кылычдароглу может не хватить, чтобы перешагнуть 50-процентный барьер. Впрочем, пять аналитических центров утверждают, что во втором туре он может набрать больше голосов и победить на выборах.
Выборы в Турции запланированы на 14 мая.