В Турции оценили вероятность второго тура президентских выборов

Politico и Euronews: Эрдоган и Кылычдароглу едва ли смогут избежать второго тура выборов

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, баллотирующемуся на этот пост снова, и лидеру оппозиции Кемалю Кылычдароглу едва ли удастся избежать второго тура президентских выборов. По данным опросов Politico и Euronews, они не набирают большинство голосов в первом туре.

По предварительным подсчетам Politico, на которые ссылается РБК, действующий президент получит 44 процента голосов, его оппонент — 49 процентов. Оставшиеся голоса распределятся между двумя другими кандидатами. Во втором туре шансы на победу у Эрдогана и Кылычдароглу пока примерно равны.

Euronews, приводя оценки шести турецких аналитических центров, указывает на вероятность такого же исхода: преимущества Кылычдароглу может не хватить, чтобы перешагнуть 50-процентный барьер. Впрочем, пять аналитических центров утверждают, что во втором туре он может набрать больше голосов и победить на выборах.

Выборы в Турции запланированы на 14 мая.