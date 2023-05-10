Пассажир снял загрузку багажа на камеру на чемодане и восхитил подписчиков

Пассажир прикрепил камеру к чемодану в аэропорту и показал в TikTok загрузку багажа

Британский пассажир прикрепил камеру к чемодану в аэропорту и снял на видео процесс загрузки багажа в самолет. На опубликованный им в TikTok ролик, набравший 16 миллионов просмотров, обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах показано, как чемодан Томаса Миллера (Thomas Miller) прошел через конвейерную ленту, по пути сделав несколько поворотов. После этого на видео попал один из сотрудников авиагавани, и, наконец, багаж поместили к остальным сумкам, готовым к загрузке в самолет.

В комментариях подписчики Миллера восхитились роликом, отметив, что это «шокирующее зрелище». «Такое веселое приключение», — заметил один из пользователей сети. Однако были и те, кто остался разочарован видео. Юзеры заключили, что ожидали «большей драмы».

В апреле сотрудник аэропорта показал процесс погрузки вещей в багажный отсек самолета и восхитил пользователей сети. На размещенном ролике видно, как мужчина, находясь внутри грузового отсека лайнера, стоит на коленях и аккуратно складывает чемоданы с ленты транспортера в воздушное судно.