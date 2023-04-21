Сотрудник аэропорта показал процесс загрузки самолета и восхитил подписчиков

Сотрудник аэропорта на видео загрузил багажный отсек и восхитил пользователей сети

Сотрудник аэропорта показал процесс погрузки вещей в багажный отсек самолета и восхитил пользователей сети. Видео появилось в аккаунте @avaitionaircrafts в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном ролике видно, как мужчина, находясь внутри грузового отсека лайнера, стоит на коленях и аккуратно складывает чемоданы с ленты транспортера в воздушное судно. «Как 45 сумок загрузить в самолет», — подписана публикация, набравшая более 315 тысяч просмотров и 7,6 тысячи лайков.

В комментариях под постом подписчики сообщества поблагодарили грузчика за аккуратную работу. «Тяжело заработанные деньги. Мое уважение», «Ценим ваш труд», «Спасибо за прекрасно выполненную работу», «Как вы отлично все разместили! Браво», — написали они.

Ранее небрежное обращение работников аэропорта с багажом пассажиров рейса национальной авиакомпании Австралии Qantas попало на камеру и вызвало возмущение пользователей сети. На кадрах видно, как при выгрузке вещей трое сотрудников наземных служб аэропорта Мельбурна берут чемоданы и, подбрасывая их высоко в воздух, со смехом швыряют на конвейерную ленту.