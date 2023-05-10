В России высказались о роли США во Второй мировой войне

Депутат Госдумы Чепа заявил о переписывании истории в США

Помощь США Советскому Союзу во Второй мировой войне была значительной, страна осуществляла значительные поставки, которые, в том числе, помогли одержать победу, вклад этого государства нельзя отрицать. Тем не менее, теперь Штаты выбрали политику переписывания истории, заявляя о собственной победе над фашизмом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Несколько дней назад США вспоминали о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Выражали сожаление тем, что так произошло, но так и не упомянули, что бомбардировки осуществляли именно они. Так и здесь они заявляют, что именно они победили фашизм. Это такая целенаправленная политика Штатов», — считает Чепа.

Он заметил, что молодое поколение США искренне убеждено в том, что именно их страна фактически единолично одержала победу над фашистской Германией, более того, та же мысль успешно транслируется гражданам многих европейских государств.

«Безусловно, США очень помогали Советскому Союзу. Очень. Они осуществляли поставки, которые помогли одержать победу. Впрочем, поставляли не просто так, а за деньги, по ленд-лизу, потом СССР расплачивался. США всегда во главе ставят свои коммерческие интересы, так же, впрочем, как и в украинском конфликте», — добавил депутат.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что именно США победили фашизм во время Второй мировой войны. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов также отмечал, что в Штатах фальсифицируют факты о Второй мировой войне, а также игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма.

