В Белом доме рассказали об итогах Второй мировой войны

Представитель Белого дома Жан-Пьер: США победили фашизм во Второй мировой войне

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала итоги Второй мировой войны. Ее слова приводит РИА Новости.

На брифинге Жан-Пьер заявила, что во Второй мировой войне победили фашизм США. «На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», — подчеркнула она.

8 мая посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что США провоцируют новый всплеск русофобии и истерии накануне 9 Мая. По его мнению, в Штатах фальсифицируют факты о Второй мировой войне, а также игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. Представитель российского МИД призвал американские власти одуматься и не «потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».