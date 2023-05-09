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21:36, 9 мая 2023Мир

В Белом доме рассказали об итогах Второй мировой войны

Представитель Белого дома Жан-Пьер: США победили фашизм во Второй мировой войне
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Leah Millis / Reuters

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала итоги Второй мировой войны. Ее слова приводит РИА Новости.

На брифинге Жан-Пьер заявила, что во Второй мировой войне победили фашизм США. «На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», — подчеркнула она.

8 мая посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что США провоцируют новый всплеск русофобии и истерии накануне 9 Мая. По его мнению, в Штатах фальсифицируют факты о Второй мировой войне, а также игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. Представитель российского МИД призвал американские власти одуматься и не «потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».

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Марина Совина
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