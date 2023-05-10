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14:34, 10 мая 2023Культура

В столичном пространстве «Суперметалл» состоится вечеринка «Это база»

В столичном пространстве «Суперметалл» состоится вечеринка «Это база» от «Радуги»

Фото: Unsplash

В столичном пространстве «Суперметалл» на Бауманской состоится вечеринка «Это база» от московской промо-команды «Радуга». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы обещают множество эксклюзивов в ходе мероприятия — единственное выступление рэпера OG Buda за лето, новое шоу от электронной группы «ЛАУД», а также выступления певицы ANIKV, артиста Alblak 52 и других исполнителей. В лайнапе также значатся такие диджеи, как Kovyazin D, Errortica и Karina Istomina. Кроме музыкальной программы планируется дневной скейт-контест, организованный известными скейт-командами.

«База — это твои пацаны, твой двор и твоя семья. Гордись своей базой и цени ее», — говорится в пресс-релизе.

«Это база» пройдет с 20-го по 21 мая. Приобрести билет, а также узнать подробности о мероприятии можно узнать на сайте «Радуги».

20 мая 2021 года клуб «Радуга» объявил о своем закрытии. С тех пор команда устраивает поп-ап вечеринки на различных площадках Москвы.

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Сергей Равин
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