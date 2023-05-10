Назван объем хранящихся в Швейцарии активов ЦБ России

Власти Швейцарии: в стране хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России

В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

Власти подсчитали, что в настоящее время общая сумма резервов и активов составляет около 7,4 миллиарда швейцарских франков. «С 25 марта 2022 года запрещены все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка Российской Федерации. Это означает, что активы банка были иммобилизованы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Швейцария сочла возможным использование резервов Банка России для Украины. «На данный момент ничего не решено. Теоретически это (предоставление средств для восстановления Украины — прим. «Ленты.ру») возможно», — говорил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.