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15:10, 10 мая 2023Экономика

Назван объем хранящихся в Швейцарии активов ЦБ России

Власти Швейцарии: в стране хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

Власти подсчитали, что в настоящее время общая сумма резервов и активов составляет около 7,4 миллиарда швейцарских франков. «С 25 марта 2022 года запрещены все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка Российской Федерации. Это означает, что активы банка были иммобилизованы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Швейцария сочла возможным использование резервов Банка России для Украины. «На данный момент ничего не решено. Теоретически это (предоставление средств для восстановления Украины — прим. «Ленты.ру») возможно», — говорил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

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Платон Щукин
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