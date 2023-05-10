Швейцария сочла возможным использование резервов Банка России для Украины

Швейцария сочла возможным использование резервов Банка России для восстановления Украины

Швейцария сочла возможным использование резервов Банка России для восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиана Майенфиша.

«Недвижимость и замороженные суммы — это другая цифра (Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций – прим. «Ленты.ру»), наша позиция по этому вопросу не изменилась: нет никаких юридических оснований, позволяющих нам работать по этому вопросу. Но что касается 7,4 миллиарда франков Центрального банка России в Швейцарии, дискуссии и идеи открыты. На данный момент ничего не решено. Теоретически это (предоставление средств для восстановления Украины – прим. «Ленты.ру») возможно», — сказал он.

Швейцария, долгое время сохранявшая нейтралитет в международной политике, присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России, введенным после начала военных действий на Украине. Представитель SECO Эрвин Боллинджер заявил, что в рамках этих ограничений Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов).

