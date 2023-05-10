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14:48, 10 мая 2023Мир

Швейцария сочла возможным использование резервов Банка России для Украины

Швейцария сочла возможным использование резервов Банка России для восстановления Украины
СюжетСанкции против России:

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария сочла возможным использование резервов Банка России для восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиана Майенфиша.

«Недвижимость и замороженные суммы — это другая цифра (Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций – прим. «Ленты.ру»), наша позиция по этому вопросу не изменилась: нет никаких юридических оснований, позволяющих нам работать по этому вопросу. Но что касается 7,4 миллиарда франков Центрального банка России в Швейцарии, дискуссии и идеи открыты. На данный момент ничего не решено. Теоретически это (предоставление средств для восстановления Украины – прим. «Ленты.ру») возможно», — сказал он.

Швейцария, долгое время сохранявшая нейтралитет в международной политике, присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России, введенным после начала военных действий на Украине. Представитель SECO Эрвин Боллинджер заявил, что в рамках этих ограничений Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов).

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Виктория Кондратьева
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