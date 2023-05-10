Умерла культовая рок-певица Рита Ли

На 76-м году жизни скончалась бразильская рок-певица Рита Ли

На 76-м году жизни скончалась бразильская рок-певица Рита Ли. Об этом сообщает издание G1 со ссылкой на заявление родственников исполнительницы.

В 2021 году артистке диагностировали рак легких. После лечения болезнь перешла в стадию ремиссии, однако известно, что в последние дни жизни звезда бразильского рока проходила курс реабилитации.

«Мы объявляем о смерти Риты Ли в ее резиденции в Сан-Паулу прошлой ночью в окружении всей любви ее семьи, как она всегда хотела», — говорится в заявлении близких певицы.

Рита Ли обрела широкую известность в 1960-1970-х годах, будучи участником музыкальной группы Os Mutantes. В 2001 году получила награду на премии Latin Grammy за лучший рок-альбом на португальском языке, представив свою пластинку «3001».